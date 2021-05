Polizei Münster

POL-MS: Pkw schleudert über die Autobahn und kollidiert mit BMW - Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Recklinghausen/Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (5.5., 16:06 Uhr) ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Autobahn 43 mit dem BMW eines 18-jährigen Mannes aus Recklinghausen kollidiert. Der Pkw war in Richtung Wuppertal unterwegs und kam bei Recklinghausen Hochlar vermutlich aufgrund von regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen drehte sich mehrfach, driftete über die Fahrbahn und kollidierte mit dem BMW eines 18-Jährigen. Dieser war in gleicher Richtung hinter dem flüchtigen Fahrzeug hergefahren. Nach der Kollision flüchtet der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Telefon: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell