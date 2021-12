Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Glasscheiben zerstört.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (17.-18. Dezember 2021) zerstörten Unbekannte zwei Glasscheiben der Haupteingangstür zur Sporthalle des Schulzentrums an der Paul-Schneider-Straße. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Ihre Hinweise auf die Verursacher des Schadens richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell