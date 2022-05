Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Dieb sucht sich gezielt Senioren als Opfer

Schwelm (ots)

Am Mittwoch kam es in der Schwelmer Innenstadt zu drei Taten, bei denen augenscheinlich gezielt die Wohnungen von Senioren aufgesucht wurden. Gegen 13:00 Uhr klingelte es an der Haustür einer 78-jährigen Seniorin in der Lothringer Straße. Die Frau ging davon aus, dass es sich um den bestellten Handwerker handelt und öffnete die Tür. Der Mann ging in ihr Wohnzimmer und verwickelte sie in ein Gespräch, in dem er ihr Schmuck anbot. Die Frau äußerte, dass sie keinen Schmuck wolle und forderte den Mann auf die Wohnung zu verlassen. Als die angab, ihr Mann werde jeden Moment nach Hause kommen, verließ der Unbekannte die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Beute erlangte der Mann hier nicht. Etwa eine halbe Stunde später klingelte es an der Haustür einer 80-Jährigen in der Barmer Straße. Als die Frau die Tür öffnete, stand eine männliche Person bereits davor und sagte, dass er ihr von Mama etwas bringen wolle. Unmittelbar darauf drückte er die Tür auf und verschaffte sich somit Zugang zu der Wohnung. Der unbekannte Täter ging in das Schlafzimmer und öffnete dort Kommoden und Schubladen. Als die 80-Jährige daraufhin sagte, er solle sofort die Wohnung verlassen, griff der Täter nach einer Uhr, die frei zugänglich auf einer Kommode lag und verließ die Wohnung. Nur kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Tat in der Luisenstraße. Auch hier klingelte der Mann und es wurde ihm durch die 80-jährige Geschädigte geöffnet. Nachdem er auch hier angab, dass er von Mama etwas abgeben soll, betrat er die Wohnung und die einzelnen Zimmer. Die Seniorin forderte den Mann mehrfach auf die Wohnung zu verlassen, was er tat, nachdem er alle Räume besichtigt hatte. Entwendet wurde hier nichts. In allen Fällen wurde der Mann so beschrieben

- ca. 170cm groß - 35-40 Jahre alt - kurze braune Haare - dunkler Hauttyp - schlank - sprach gebrochen Deutsch mit Akzent

Die Polizei rät: -Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage -Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben oder nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell