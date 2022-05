POL-EN: Sprockhövel- Renault aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Wetter (ots) - Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße ein. Die Täter hebelten die Terrassentür des Reihenendhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute erlangten ist derzeit unbekannt. Hinweise liegen nicht ...

mehr