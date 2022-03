Polizei Dortmund

POL-DO: 11-jähriger Junge angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0332

Nach einem Unfall in der Freien-Vogel-Straße sucht die Polizei eine flüchtige Autofahrerin. Ein 11-jähriger Junger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Junge gibt an, dass er am Donnerstag, 17. März, gegen 11 Uhr sich im Einmündungsbereich Freie-Vogel-Straße / Stadtrat-Cremer-Allee aufgehalten habe. An der dortigen Überquerungshilfe wollte er über die Stadtrat-Cremer-Allee gehen. Zu diesem Zeitpunkt schob er sein Fahrrad. Auf der zweiten Hälfte der Fahrbahn habe ihn dann ein Autofahrer "vorgelassen". Ein anderes Auto, vermutlich ein schwarzer Mini-Cooper, fuhr hinten rechts an dem Auto vorbei. Dabei nutzte der schwarze Kleinwagen zum Teil auch den Gehweg und es kam zu einer Kollision mit dem 11-jährigen Jungen. Das Auto, vermutlich besetzt mit einer Fahrerin, flüchtete, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Der 11-Jährige aus Dortmund wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Körne unter 0231-132-3321.

