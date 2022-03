Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Barop: Auto erfasst Radfahrer an Gepäcktasche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0329

Die Dortmunder Polizei sucht noch Hinweisgeber zu einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht in Barop. Dienstagabend (15.3) hatte hier ein weißer Fiat Panda einen Radfahrer auf der Straße Am Surck erfasst. Dieser prallte in ein parkendes Auto, stürzte und verletzte sich.

Ersten Aussagen zufolge war ein 65-jähriger Radfahrer aus Dortmund auf der Straße Am Surck in Richtung Süden unterwegs. Von hinten näherte sich gegen 20.05 Uhr ein weißer Fiat Panda mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Als der Wagen auf Höhe des Radfahrers war, berührte der Fiat offenbar eine Gepäcktasche des Radfahrers. Der 65-Jährige prallte in einen geparkten Pkw, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend ärztlich behandelt.

Die Polizei bittet Zeugen oder auch den Fiatfahrer/ die Fiatfahrerin sich bei der Polizeiwache Dortmund-Hombruch zu melden: 0231- 132- 1521.

