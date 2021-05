Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gemeindebüro- Täter entwenden Spendengeld

Vlotho (ots)

(sls) Bereits am Dienstag (11.5.) meldete sich ein Verantwortlicher eines Gemeindehauses in Vlotho gegen 19.00 Uhr auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Einbruch in das Gemeindebüro an der Wehrendorfer Straße fest. Das Büro befindet sich angrenzend an das Gemeindehaus und ist durch eine Verbindungstür zu erreichen. Nachdem eine Mitarbeiterin gegen 18.00 Uhr das Gebäude verlassen hat, brachen bislang unbekannte Täter die Tür zum Gemeindebüro auf und durchsuchten mehrere Schränke. Im Schrank befanden sich zwei Holzkisten, die durch die Täter geöffnet und Spendengeld in drei-stelliger Höhe mitgenommen wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Gebäude. Gegen 19.00 Uhr stelle der Verantwortliche dann den Einbruch in das Büro fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits erste Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die in der Tatzeit von ca. einer Stunde verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten im Bereich des Gemeindehauses bemerkt haben, sich zu melden. Sie erreichen die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell