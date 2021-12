Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.12.2021.

Salzgitter (ots)

Diebstahl von Katalysatoren in mindestens zwei Fällen.

Salzgitter, Bad, Eichendorffplatz, 13.12.2021, 18:00 Uhr, Pkw Seat, Schaden 500 Euro.

Salzgitter, Hallendorf, Hackenbeek, 09.12.2021, 16:00 Uhr-15.12.2021, 15:30 Uhr, Pkw Mitsubishi, Schaden ca. 250 Euro.

In mindestens zwei Fällen montierten die unbekannten Täter die an den Fahrzeugen verbauten Katalysatoren ab und entwendeten diese. Genaue Angaben zur Tat können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

Täter drangen in eine Gaststätte ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 15.12.2021, 00:30-14:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die unbekannten Täter über das Dach in das Gebäude ein. In den Innenräumen wurden mindestens zwei Automaten angegangen und beschädigt. Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 9.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Heckenrosenweg, 08.12.2021, 14:00 Uhr.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw übersah offensichtlich beim Verlassen eines Grundstückes einen von links kommenden 43-jährigen Fahrer eines Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurden beiden Männer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro.

Nach Verkehrsunfall entstand ein erheblicher Sachschaden am Pkw und an einer Hausfassade.

Salzgitter, Vor der Burg, 15.12.2021, 15:40 Uhr.

Ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Vor der Burg in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen. Nach einer dortigen Verkehrsinsel habe der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und den angrenzenden Grünstreifen. Im Einmündungsbereich der Straße Am Dorfrand habe sich das Fahrzeug gedreht und rutschte im weiteren Verlauf rückwärts gegen ein dortiges Mehrfamilienhaus. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Hausfassade entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell