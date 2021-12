Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.12.2021.

Salzgitter (ots)

Kellerräume gerieten in Brand.

Salzgitter, Helenenstraße, Mehrfamilienhaus, 14.12.2021, 23:00 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in zwei Kellerräumen abgelagertes Wohnungsinventar in Brand. Hierdurch entstand eine starke Rauchgasentwicklung und ein vorhandener Brandmelder warnte die Hausbewohner. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brandherde. Alle Bewohner konnten aus dem Haus evakuiert werden. Eine 48-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen könnte ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. Die Bewohner konnten nach einer Lüftung ihre Wohnungen wieder betreten.

Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Spezialisten der Tatortgruppe der Polizei führten eine Spurensuche durch. Die Auswertung der Spuren dauert an.

Die Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang. Bitte verschließen Sie immer die Hauseingangstüren und sorgen Sie dafür, dass Unberechtigte keinen Zutritt in das Haus erlangen. In jedem Fall sollten Unberechtigte angesprochen und aus dem Haus begleitet werden. Kontaktieren sie auch immer ihre zuständige Polizei.

Täter drangen in eine Gartenlaube ein.

Salzgitter, Weddemweg, 13.12.2021, 20:00 Uhr-14.12.2021, 08:30 Uhr.

Unbekannte Täter hatten gewaltsam ein Ziergitter aus der Fassade der Gartenlaube gezogen und gelangten auf diese Weise durch ein dahinter befindliches Fenster in die Räumlichkeit. Bei der Tat erbeuteten sie mehrere Flaschen Bier und ein Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von ca. 650 Euro. Hinweise sind bitte an die Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341/867240 zu richten.

Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle.

Salzgitter, Chemnitzer Straße, Parkplatz eines Einkaufsmarktes, 14.12.2021, 15:25 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und hierbei offensichtlich einen hinter ihm wartenden Pkw übersehen. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer.

Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnte der Fahrer ermittelt und festgestellt werden. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Es erfolgte daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Nach ersten Ermittlungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell