POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Bankmitarbeiter verhindern Betrug; Fahrzeugbrand; Rettungseinsatz; Pkw-Aufbruch; Widerstand

Eningen unter Achalm (RT): Pedelec-Fahrerin gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist eine Pedelec-Fahrerin nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 71-Jährige befuhr mit ihrem Zweirad gegen 15.25 Uhr einen Radweg, abgehend von der L380a. Beim Überfahren einer aus dem Feldweg ragenden Wurzel verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Eine Notärztin versorgte die Verletzte vor Ort, ehe sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (rn)

Pliezhausen (RT), Esslingen, Wolfschlugen (ES): Bankmitarbeiter verhindern Betrug

Drei aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, das im Laufe des Donnerstags in gleich drei Fällen Telefonbetrüger glücklicherweise leer ausgegangen sind. Bei den zwei Frauen aus Pliezhausen und Esslingen sowie dem Mann aus Wolfschlugen meldeten sich im Laufe des Tages selbsternannte Polizeibeamte und Staatsanwälte. Die Betrüger gaukelten ihren Opfern vor, dass Angehörige schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten und diese daher festgenommen wurden. Für deren Freilassung verlangten die Kriminellen jeweils eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Als die drei Geschädigten aus Sorge um ihre Angehörigen den Forderungen nachkommen und den Geldbetrag bei ihren Banken abheben wollten, wurden die Bankangestellten stutzig und verständigten die Polizei. So flog der Schwindel auf und die Betrugsversuche konnten gerade noch rechtzeitig verhindert werden. (rn)

Pliezhausen (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand an einem Volvo am Freitagvormittag in der Fischerstraße gewesen sein. Gegen 9.30 Uhr nahm eine Bewohnerin Brandgeruch in ihrer Garage wahr, der offensichtlich vom Motorraum eines Pkw ausging. Die Frau verständigte daraufhin die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. (km)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfallflucht auf der B27 (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 51-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Caddy auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Unterführung der A8 wechselte ein links neben ihr fahrender Lkw auf den rechten Fahrstreifen und schob den Caddy gegen die rechte Leitplanke. Nachdem der Lastwagen den Pkw über mehrere Meter an der Leitplanke entlanggezogen hatte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden am noch fahrbereiten VW Caddy dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Der Sachschaden an der Leitplanke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem gesuchten Lastwagen um einen dunklen Sattelschlepper mit Esslinger Zulassung handeln. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Laster geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (km)

Esslingen (ES): Radfahrer mit Motorroller zusammengeprallt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Motorroller sind am Freitagvormittag in der Obertürkheimer Straße zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger wollte gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad vom Gehweg aus die Straße überqueren. Dabei übersah er den auf der Straße fahrenden 59-jährigen Lenker einer Vespa Piaggio. Die beiden Zweiradfahrer prallten gegeneinander und stürzten zu Boden. Beide mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Da aus dem Motorroller Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren, musste diese von einem Abschleppunternehmen gereinigt werden. (sr)

Kichheim/Teck (ES): Rettungseinsatz in der Innenstadt

Am Freitag ist es zu einem größeren Rettungseinsatz in der Kirchheimer Innenstadt gekommen. Ein Mann hatte kurz nach zehn Uhr damit gedroht, aus dem Obergeschoss eines Wohngebäudes zu springen. Die Fußgängerzone wurde daraufhin gesperrt. Die Feuerwehr breitete vorsorglich Luftkissen aus. Der Mann konnte von Polizeikräften und einer Notärztin körperlich unversehrt in seiner Wohnung angetroffen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Fachklinik. (rn)

Weilheim/Teck (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Im Jusiweg hat in der Nach von Donnerstag auf Freitag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter schlug zwischen 22 Uhr und acht Uhr die Scheibe der Beifahrertür des auf einem öffentlichen Parkplatz am Straßenrand abgestellten 1er BMW ein. Daraus entwendete er eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche mit einem Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Parfums. Sowohl der Wert des Diebesguts als auch der entstandene Sachschaden dürften sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Betrunken Widerstand geleistet

Zu einem stark alkoholisierten 21-Jährigen mussten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg am frühen Freitagmorgen mehrfach ausrücken. Eine Zeugin verständigte kurz vor fünf Uhr die Beamten, da der Mann trotz seines alkoholisierten Zustandes mit dem Fahrrad vom Parkplatz eines Supermarktes in der Graf-Bentzel-Straße fahren wollte. Als die Beamten ihn daran hindern wollten, griff er diese unvermittelt an und stieß dabei Beleidigungen und Bedrohungen aus. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Der 21-Jährige war erst wenige Stunden zuvor einem Zeugen aufgefallen, da er auf demselben Parkplatz auf dem Boden lag. Bereits bei diesem Einsatz war der Mann durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sr)

