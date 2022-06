Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Randalierer in Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen Radlerin übersehen

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und angefahren. Die 34 Jahre alte Frau war mit einem VW up! kurz vor 17 Uhr auf der Karlstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Kaiserstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 25-jährigen Radlerin, die den rechtsseitigen Radschutzstreifen befuhr. Sie musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. (km)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Nach einem Verkehrsunfall auf der B297 musste eine 19-Jährige am Donnerstagabend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die Frau wollte gegen 22.15 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der K 6764 aus Richtung Rübgarten nach links auf die B297 in Richtung Pliezhausen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Pliezhausen kommenden 27 Jahre alten Golf-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (km)

Metzingen (RT): Vorfahrt genommen

Mit leichten Verletzungen ist eine 40 Jahre alte Frau am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 52-jährige Lenker eines VW Polo befuhr gegen 12.30 Uhr zunächst die Carl-Zeiss-Straße und wollte die Stuttgarter Straße geradeaus in Richtung Senefelderstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, die mit ihrem Mercedes auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kreisverkehr Nagykallo-/ Hexam-Allee unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. (sr)

Bad Urach (RT): Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Mit über einem Promille hat ein 64-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Münsinger Straße (B645) einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 21.15 Uhr fuhr der Mann mit seiner Harley-Davidson auf der B645 in Richtung Seeburg. In einer Rechtskurve auf Höhe der Uracher Straße (K6706) driftete er nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Trotz sofortiger Vollbremsung und einem Ausweichmanöver konnte der entgegenkommende 70-jährige Fahrer eines Fiat Ducato einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Harley-Fahrer streifte den Fiat an der linken Fahrzeugseite bevor er schließlich zu Fall kam. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm Blut abgenommen und er musste seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. (sr)

Esslingen (ES): Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt (Zeugenaufruf)

Bei einer handfesten Auseinandersetzung ist in der Nacht zum Freitag ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Kurz nach zwei Uhr war der Mann mit mehreren Begleitern zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von zwei bislang Unbekannten angesprochen wurde. Im Verlauf eines anschließenden Streitgesprächs soll nach bisherigen Erkenntnissen einer der beiden Täter ein Messer gezogen und damit den 21-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber konnten die Verdächtigen nicht gefasst werden. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zeugenangaben zufolge waren beide Verdächtigte Anfang 20 und trugen jeweils eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Einer von ihnen soll etwa 190 cm groß, blond und hellhäutig sein. Der andere hatte dunkle kurze Haare, war etwa 180 cm groß, dunkelhäutig und trug einen Bart. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (sr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Motorroller aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein 76-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 15.55 Uhr mit seinem BMW X1 auf der L 1192 in Richtung Echterdingen unterwegs. Auf Höhe des Busterminals Messe West übersah er ein an der roten Ampel haltendes Leichtkraftrad und fuhr diesem auf. Dabei fiel der 76-jährige Fahrer von seinem Fahrzeug und verletzte sich. Nach einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst konnte der Senior die Fahrt mit seinem Peugeot-Roller fortsetzen. Der BMW blieb ebenfalls fahrbereit. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro belaufen. (km)

Deizisau (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Esslinger Straße ereignet hat. Gegen 15 Uhr waren die drei beteiligten Fahrzeugführer auf der Straße von Sirnau in Richtung Deizisau unterwegs. Da der Verkehr am dortigen Kreisverkehr stockte, verlangsamten der 53 Jahre alte Fahrer eines Mercedes und eine ihm nachfolgende 22-jährige Audi-Lenkerin ihre Fahrt. Ein herannahender 21-Jähriger erkannte den stockenden Verkehr zu spät und krachte mit seinem Ford in das Heck des bereits stehenden Audis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in der Folge auf den Mercedes aufgeschoben. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine weitere medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 53-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Der Audi und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sr)

Nürtingen (ES): Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 27 Jahre alter Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen 17.10 Uhr wollte eine 32-Jährige mit ihrem Seat Alhambra über einen abgesenkten Bordstein von der Straße Hintere Schütte nach rechts auf die Wendlinger Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie nicht, dass sich von links ein Pedelec-Fahrer näherte, der erfasst und abgeworfen wurde. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (km)

Unterensingen (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen (Zeugenaufruf)

Ein randalierender 36-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag mehrere Polizeieinsätze in der Fabrikstraße ausgelöst. Gegen 16.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil der Mann Glasflaschen vom zweiten Stock eines dortigen Mehrfamilienhauses auf die Straße geworfen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 36-Jährige zunächst einsichtig und beseitige die Scherben. Gegen 18 Uhr wurden die Beamten erneut in die Fabrikstraße gerufen, nachdem der 36-Jährige vor den vorbeifahrenden Pkw eines 45-Jährigen auf die Straße gesprungen war. Anschließend soll er gegen die Motorhaube des Dodge getreten sowie mit Fäusten und dem Kopf gegen die Fahrertür geschlagen haben. Zudem beleidigte er den Autofahrer. Mehrfachen Aufforderungen einer zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer, Abstand zu Mensch und Tier zu halten, kam er nicht nach, sodass er unter Einsatz von Diensthund und Schlagstock in Gewahrsam werden musste. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der 36-Jährige erlitt auch durch Bisse des Diensthundes leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen. Insbesondere ein weiterer Autofahrer, der von dem Tatverdächtigen offenbar durch die öffnete Scheibe seines Wagens geschlagen wurde, wird gebeten, sich unter Telefon 07024/92099-0 zu melden. (rn)

Kirchheim (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagnachmittag auf der Jakobstraße zusammengestoßen. Ein 53-Jähriger befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Rennrad die Jakobstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Schlierbacher Straße fuhr er an einer zehnjährigen Radfahrerin vorbei und streifte sie. Das Mädchen wollte an der Einmündung nach links abbiegen musste hierzu aufgrund von Gegenverkehr zunächst langsamer fahren. Beide stürzten in der Folge zu Boden. Der 53-Jährige wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Zehnjährige begab sich selbstständig mit ihrer Mutter in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Depot-/ Reutlinger Straße leicht verletzt worden. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem VW gegen 11.40 Uhr die Depotstraße in Richtung Reutlinger Straße und fuhr auf den auf der Linksabbiegespur stehenden Hyundai einer 42-Jährigen auf. Dieser wurde daraufhin noch auf den davorstehenden Toyota einer 40 Jahre alten Frau geschoben. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag ermittelt das Polizeirevier Tübingen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen einen bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Gegen 9.55 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Kraftrad die Schnarrenbergstraße stadteinwärts auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Zeitgleich und ebenfalls stadteinwärts befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Schnarrenbergstraße auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Elfriede-Aulhorn-Straße bog der Autofahrer unvermittelt nach rechts ab und schnitt dabei den 36-Jährigen mit seiner Yamaha. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten und kam folglich zu Fall. Ob es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Kontakt kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. An seinem nicht mehr fahrbereiten Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (km)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletzter Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Noch unbekannt ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in der Mühlstraße. Gegen 19.55 Uhr bog ein 55-Jähriger mit seinem Citroen C3 von der Neckargasse nach rechts in die Mühlstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 20-jährigen Radfahrerin, die die Mühlstraße in Richtung Eberhardsbrücke befuhr. Die junge Frau stürzte in der Folge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 2.100 Euro geschätzt. Da sich bei der Unfallaufnahme erste Verdachtsmomente ergaben, dass die im Kreuzungsbereich befindliche Ampel bei Rot passiert worden sein könnte, sucht die Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (km)

Schömberg (ZAK): Unfall mit freilaufendem Rind

Am frühen Freitagmorgen ist es aufgrund freilaufender Rinder auf der Strecke zwischen Weiler unter den Rinnen und Schörzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 3.40 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Renault auf der Weilener Straße unterwegs, als sie mit einem der Rinder kollidierte. Während die 53-Jährige unverletzt blieb, überlebte das Rind die Folgen des Unfalls nicht. Am Renault entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell