Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - In Kinderhaus eingebrochen - Treibstoff entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Person beim Ausparken angefahren

Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 17:40 Uhr aus einer Parklücke im Lußackerweg ausparken. Dabei setzte er zu weit zurück und übersah einen hinter seinem Fahrzeug stehenden 49-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde gegen eine dortige Mülltonne gedrückt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde im Anschluss zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Weinstadt: Mit Fahrrad gestürzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer das Körbergäßle. Dort kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu.

Leutenbach: Treibstoff aus Bagger entwendet

Ein Dieb öffnete zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Freitagmorgen 06:30 Uhr den Tank eines Baggers auf einer Baustelle in der Schwaikheimer Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an dem Bagger. Anschließend entwendete er etwa 70 Liter Treibstoff und entfernte sich von der Baustelle. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Hinweise.

Fellbach: Nach Unfällen weitergefahren

Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 22.20 Uhr die Stuttgarter Straße und streifte beim Spurwechsel einen neben ihr fahrenden Mercedes. Die Autofahrerin setzte nach dem Vorfall ihre Fahrt unbeirrt fort und flüchtete. Die Seniorin konnte später von der alarmierten Polizei gestoppt werden. Es wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 2300 Euro. Eine weitere Unfallflucht hat sich zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr in der Klopstockstraße ereignet. Dort stieß vermutlich ein Zweiradfahrer gegen einen dort parkenden Pkw Nissan und verursachte an diesem ca. 1500 Euro Sachschaden. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach-Schmiden: Reifen zerstochen

In der Nacht zum Donnerstag wurden an einem in der Königsberger Straße parkenden Pkw Mercedes A-Klasse die vier Reifen zerstochen. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 800 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Tataufklärung beitrage könnten, sollte sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Esslinger Straße in ein Kinderhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam ein, brachen Schränke auf und durchsuchten die Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie verursachten hierbei Sachschaden, der auf 300 Euro beziffert wurde. Wertgegenstände wurden den ersten Feststellungen nach nicht erbeutet. Die Polizei Fellbach ermittelt zu diesem Tatgeschehen und erbittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Urbach: Motorradfahrer schwer verletzt

In der Hauptstraße zur Einmündung Friedhofstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 22.20 Uhr ein Unfall, bei dem sich ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 27-jähriger Autofahrer stieß beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Kraftrad zusammen. Dabei wurde auch noch ein 16-jährige Sozius leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Die Ermittlungen zu den Unfalldetails dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell