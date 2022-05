Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim-Rüddern: Scheune komplett abgebrannt

Aalen (ots)

Kurz vor 2:00 Uhr am Freitagmorgen wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Brand einer Scheune in Rüddern gemeldet. In dem Gebäude waren verschiedene Fahrzeuge, darunter Landmaschinen, aber auch Heu gelagert. Die Feuerwehr Crailsheim war mit 13 Fahrzeugen und 81 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu schaden. Kurz vor 4:00 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war für Nachlöscharbeiten jedoch noch vor Ort. Das Gevbäude ist nach dem Brand einsturzgefährdet. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

