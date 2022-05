Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Pkw entwendet

Am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr entwendete ein Dieb einen schwarzen Renault Twingo ohne Zulassung aus dem Zolterweg. Der Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er sich in das unverschlossene Fahrzeug setzte, dieses startete und davonfuhr. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise.

Winnenden: Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 80-jähriger Citroen-Fahrer war am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Robert-Böhringer-Straße unterwegs und wollte nach links in die Schloßstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Chevrolet-Fahrer, welcher auf der Schloßstraße in Richtung der Wallstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 52-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Rudersberg-Klaffenbach: Radfahrerin übersehen

Ein 47-jähriger Renault-Fahrer bog am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr von der Bachstraße in die Ebniseestraße ein und übersah hierbei eine Pedelec-Fahrerin. Die 53-jährige Radlerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Schorndorf: Abbiegeunfall

In Haubersbronn ereignete sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin erheblich verletzt wurde. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer wollte in der Wieslauftalstraße Linksabbiegen und schnitt dabei die Kurve. Er übersah die entgegenfahrende 54-jährige Mountainbikerin und stieß mit ihr zusammen. Hierbei erlitt Radfahrerin schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf 1500 Euro.

