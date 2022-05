Polizeipräsidium Aalen

POL-AA:andkreis Schwäbisch Hall: Autoreifen zerstochen, 57-Jähriger schlägt Frau – Zeugen und Geschädigte gesucht, Jugendliche belästigt – Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Fichtenberg: Autoreifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und Donnerstag, 8:00 Uhr an einem in der Lindenstraße geparkten Ford Focus alle vier Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall: 57-Jähriger in Polizeigewahrsam - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ein 57-jähriger polizeibekannter Mann war am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet Schwäbisch Hall unterwegs und bepöbelte dort offenbar Passanten. Letztlich ging er eine Frau auch körperlich an.

Gegen 8:40 Uhr wurde der Mann bereits im Bereich des Kocherquartiers. Hier hielt er sich trotz Hausverbotes auf. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Kurz nach 10:00 Uhr wurde der Mann in der Dreimühlengasse gemeldet. Auch hier soll er mehrere Passanten angepöbelt haben und sich teilweise auch entblößt haben. Die eingesetzten Beamten erteilten dem Störenfried auch hier einen Platzverweis und drohten ihm den Gewahrsam an. Kurz nach 11:00 Uhr meldete ein Busfahrer sich, der berichtete, dass der besagte Mann nun beim Spitalbach an einer Bushaltestelle einer 65-Jährigen zunächst ins Gesicht gespuckt hatte und ihr dann auch ins Gesicht geschlagen hatte. Die Frau flüchtete sich zu dem Busfahrer in sein Fahrzeug. Dieser brachte die Dame zum Polizeirevier.

Das Polizeipräsidium Schwäbisch Hall bittet Zeugen und evtl. weitere Geschädigte sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Blaufelden: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 9:45 Uhr war eine 14-Jährige zu Fuß in Richtung der Ulrichskirche unterwegs. Auf Höhe eines Seniorenheims in der Ostlandstraße bemerkte die Jugendliche, dass ihr ein dunkelhäutiger Mann folgte. Inder Nonnengasse auf Höhe einer dortigen Metzgerei fasste der Unbekannte die junge Frau unsittlich an und umklammerte sie von hinten. Die 14-Jährige schaffte es, sich loszureißen und flüchtete sich zu einem bislang unbekannten Passanten. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Passanten, sich unter Telefon 07953 925010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell