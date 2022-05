Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallfluchten, versuchter PKW-Diebstahl, Mann in Gewahrsam, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeuge besprüht

Unbekannte beschmierten am Dienstag, zwischen 8:00 Uhr und 15:30 Uhr drei Baustellenfahrzeuge in der Brunnenstraße.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Roßfeld: Traktorenbrand

Kurz vor 14:00 Uhr am Mittwoch wurde in der Straße Hagenhof Richtung Reußenberg ein brennender Traktor gemeldet. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeuge und 23 Wehrleute im Einsatz. An der Landmaschine entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Rot am See: Fahrzeug kommt von Fahrbahn, Fahrer verletzt

Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 17:15 Uhr die L1040 von Musdorf in Richtung Brettheim. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts ins Bankett und prallte wenige Meter später frontal auf den Beginn einer Schutzplanke. Beim Aufprall wurde das Fahrzeug nach rechts in die Wiese abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Crailsheim. Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Mittwoch, 6:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Kolpingstraße geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Michelbach an der Bilz: Zusammenstoß beim Ausfahren auf Straße

Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Ford Transits wollte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr rückwärts aus einem Gelände auf den Hagenhofweg ausfahren. Dabei übersah er einen am Straßenrand geparkten Opel Astra. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Gaildorf: Versuchter PKW-Diebstahl

Gegen 13:15 Uhr am Mittwoch machten sich zwei Täter an einem in einer Zufahrt zu einem Hallengelände in der Straße Bleichgärten geparkten VW T3 zu schaffen. Dabei öffneten die Täter die Tür des Fahrzeugs mit einem Werkzeug und versuchten es zu starten. Eine Zeugin sprach die beiden an, woraufhin diese in Richtung der dortigen Turnhalle flüchteten. An dem VW-Bus entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Bei den Tätern soll es sich um zwei ca. 15 Jahre alte, 168 cm große Jugendliche mit mittelbraunen, kurzen Haaren und schmaler Statur gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Gaildorf unter Telefon 07971 95090 entgegen.

Untermünkheim: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 14:50 Uhr und 15:00 Uhr befuhr ein Sattelzug den Parkplatz eines Discountermarktes in der Hohenloher Straße um zu wenden. Dabei blieb der Auflieger an der Wand des Gebäudes hängen. Der Fahrer musste daraufhin mit dem Gefährt zurücksetzen und fuhr dann ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter auf die B19. An der Hauswand entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei dem Verursacher-Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit niederländischem Kennzeichen und weißer Fahrerkabine gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten-Westheim: Essen auf Herd vergessen

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße meldete am Donnerstag gegen 0:40 Uhr Rauch aus dem Fenster einer Wohnung. Auch sei der Signalton eines Rauchmelders zu hören. Der Bewohner einer Wohnung war offenbar stark alkoholisiert und hatte Essen auf dem Herd vergessen. Die Feuerwehr Rosengarten war mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der Zeuge zog sich leichte Verletzungen zu, als er eine Scheibe einschlug, um zu dem Verursacher zu gelangen. Der Verursacher wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen keiner.

Wolpertshausen-Cröffelbach: Mann randaliert in Hotel - Gewahrsam

Am frühen Donnerstagmorgen wollte ein alkoholisierter Mann in einem Hotel in der Hauptstraße einchecken. Nachdem ihm aufgrund seines Verhaltens der Aufenthalt verwehrt wurde, randalierte der Mann in den Räumen des Gastbetriebes und war einen Blumenkübel durch eine Glasscheibe. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung wurde dem Mann von der Alarmierten Polizei der Gewahrsam erklärt. Er konnte dann seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Ihm droht nun eine Strafanzeige und kostenlos ist die Übernachtung in der Zelle auch nicht - ein entsprechender Gebührenbescheid kommt noch dazu.

Schwäbisch Hall: Kollision zweier Pedelecs

Ein 29-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15:30 Uhr mit seinem KTM-Pedelec die Kolpingstraße aus Richtung. Am Ende der Kolpingstraße bog er nach rechts auf den Geh- und Radweg in Richtung Bibersfeld ein. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit beim Einfahren in den Geh- und Radweg kam er dort zu weit nach links und prallte mit der entgegenkommenden 56-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An Ihrem Cube-Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell