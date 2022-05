Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Bienenstandhütte - Unfallflucht - In der Stadt randaliert - Sonstiges

Lauchheim: In der Stadt randaliert

Im Laufe des Dienstagvormittags wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Mann gemeldet, der in der Lauchheimer Innenstadt mehrere Fenster und Glastüren durch Steinwürfe beschädigte bzw. zertrümmerte sowie mit seinem Auto gefährlich unterwegs war.

Bei der Kontrolle des 36-Jährigen konnten durch die Polizeibeamten starke Stimmungsschwankungen festgestellt werden. Aufgrund seines aggressiven und wirren Verhaltens musste der Mann, nach Rücksprache mit einem Arzt, zur fürsorglichen Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Geparkten PKW beschädigt

In der Ulmer Straße wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen ein VW beschädigt, der dort auf dem Kundenparkplatz eines Baustoffhandels geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Abtsgmünd: Einbruch in Bienenstandhütte

Im Zeitraum von Sontag bis Mittwochmorgen brach ein bislang Unbekannter in eine Bienenstandhütte im Gewann Mittelgern (Richtung Fachsenfeld) ein. Unter Einsatz eines Schneidewerkzeuges durchtrennte der Einbrecher einen Stacheldrahtzaum und gelangte so auf das Grundstück. Auf dem Gelände brach der Dieb noch die Hütte auf und entwendete daraus zwei Kanister mit Dieselkraftstoff im Wert von etwa 120 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 07:20 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Ford Transit Schulbus und zwei Schulkindern die L1060 von Rosenberg in Richtung Ellwangen. An der Einmündung zur B290 übersah der Ford-Fahrer einen Seat Leon, dessen 20-jähriger Lenker die B290 von Ellwangen in Richtung Crailsheim befuhr. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

