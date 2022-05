Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Tankstelle eingebrochen - Streit unter Jugendlichen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: In Tankstelle eingebrochen

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht wurde in der Sulzbacher Straße in eine Tankstelle eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten zwei Tatverdächtige dabei Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tatverdächtigen sollen die Diebesware in Müllsäcke verstaut haben und damit zu Fuß geflüchtet sein. Wer hierzu weitere Beobachtungen tätigte und sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Murrhardt: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 13.20 Uhr die Hauptstraße, als vor ihm ein Motorradfahrer zum Rechtsabbiegen abbremste. Der BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf, woraufhin der Biker stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Urbach: Streitigkeiten - Zeugen gesucht

Ein 16-jähriger Jugendlicher geriet am Dienstagabend bei einem Supermarkt am Marktplatz mit einer Jugendgruppe in Streit, wobei auch mit Anfeindungen und Beleidigungen provoziert wurde. Letztlich kam es zwischen dem 16-Jährigen und einem 17-Jährigen kurz nach 18 Uhr zur handfesten Auseinandersetzung, bei der wohl auch ein Messer zum Einsatz kam. Verletzt wurde mit dem Gegenstand glücklicherweise niemand. Die Polizei Plüderhausen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun Passanten, die den Vorfall teils beobachteten, sich unter Tel. 07181/81344 zu melden.

Kernen im Remstal-Stetten: Unfall im Kreisverkehr

Eine 62-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr in den Kreisverkehr in der Endersbacher Straße ein. Sie stieß hierbei mit einer Motorradfahrerin zusammen, die den Kreisverkehr befuhr und diesen in Richtung Esslingen ausfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Bikerin schwer verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell