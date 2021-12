Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Fahrzeugführer führten betrunken ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr

Heringsdorf (ots)

Am 18.12.2021 gegen 20:06 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf die Polizei, dass in der Hauptstraße in 17449 Karlshagen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein roter PKW Skoda Octavia fährt und der Fahrzeugführer offensichtlich unter Einwirkung von Alkohol steht. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug in der Nähe des Netto-Parkplatzes festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 19-jährigen slowakischen Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Zeugen teilten den Beamten mit, dass auch der 44-jährige slowakische Beifahrer zwischendurch das Fahrzeug geführt haben soll. Aus diesem Grund wurde auch bei diesem ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Dieser ergab bei diesem einen Wert von 2,42 Promille. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell