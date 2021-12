Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall durch Stahlgitterbox auf BAB48 bei Ulmen - Fahndung nach dem Verlierer der Box

Ulmen / Eifel (ots)

Am 04.12.2021 um 22:39 Uhr ereignete sich auf der BAB48 in Fahrtrichtung AD Vulkaneifel auf Höhe der Anschlussstelle Ulmen ein Verkehrsunfall. Zuvor hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine massive, ca. 1 Meter x 1 Meter x 1 Meter große Stahlgitterbox auf der Autobahn verloren und danach seine Fahrt fortgesetzt. Ein nachfolgender PKW erkannte diese Stahlgitterbox, die auf dem rechten Fahrstreifen lag, zu spät und rammte sie. Der Fahrzeugführer verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr das "Ausfahrt"-Schild der Anschlussstelle Ulmen und kam total beschädigt im Grünstreifen zwischen Ausfahrt und Auffahrt Ulmen zum Stehen.

Die beiden PKW-Insassen (54 Jahre und 20 Jahre) wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft oder zu dem noch unbekannten Verlierer der Stahlgitterbox machen können, sich bei der Polizeiautobahnstation Mendig zu melden: Telefon 02652-97950

