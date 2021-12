Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Vollbrand eines PKW auf der BAB 3

53577 Neustadt (Wied) (ots)

Am Morgen des 04.12.2021, gegen 00:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein brennendes Fahrzeug auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, in Höhe Kilometer 53,5. Die sofort angerückten Polizeikräfte konnten bestätigen, dass das Fahrzeug mittlerweile in Vollbrand stand. Die hinzugezogene Feuerwehr aus Neustadt (Wied) begann sofort mit den Löscharbeiten. Der PKW mit Anhänger war aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und es war nur dem Glück zu verdanken, dass die auf dem Anhänger geladenen Weihnachtsbäume nicht auch Feuer fingen.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten vorsorglich beide Richtungsfahrbahnen etwa für 30 Minuten durch die Polizeikräfte komplett gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Köln komplett und auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt teilweise freigegeben werden. Erst gegen 03:30 Uhr war die Einsatzstelle komplett geräumt.

Eine Beeinträchtigung der ICE-Strecke durch Rauch o.ä. bestand nicht.

