POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Aufbruch von Gartenhütten, Auto zerkratzt, Folgemeldung 2 nach schwerem LKW-Unfall auf BAB6

Crailsheim: Auffahrunfall mit 4 Leichtverletzten

Am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr fuhr ein 40 Jahre alter VW-Fahrer in der Ellwanger Straße auf ein an einer roten Ampel zur Dr.-Bareilles-Straße wartenden VW eines 67-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor stehenden Opel einer 46-Jährigen aufgeschoben. Die Opel-Fahrerin, ein 15-jähriger, sowie eine 43- und 17-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden von 11.000 Euro.

Gerabronn: Aufbruch von Gartenhütten

Zwischen Montag, dem 02.05.2022 und Dienstag, dem 10.05.2022 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gartenhütte und einer Abstellhütte im Bereich der Robert-Bosch-Straße, indem sie eine Tür bzw. ein Fenster aufhebelten. Aus den Hütten entwendeten die Langfinger Elektrogeräte und Gartenwerkzeug, sowie 40 Liter Sonnenblumenöl und über 100 Getränkedosen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei über 1.500 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 43-Jähriger wollte am Dienstag gegen 12:45 Uhr mit seinem DAF-Sattelzug von der Autobahnausfahrt Crailsheim nach links auf die B290 abbiegen, dabei übersah er einen Ford Galaxy eines 57-Jährigen, der sich vor ihm befand und nach rechts auf die B290 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Auto zerkratzt

Zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Raiffeisenstraße geparkten BMW. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim: Zusammenstoß zweier PKW

Eine 20 Jahre alte VW Polo-Fahrerin wollte am Dienstag kurz nach 9:00 Uhr an der Einmündung des Autobahnzubringers und Westumgehung nach links in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall abbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, geradeausfahrende und vorfahrtsberechtigte 57-Jährige in ihrem Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Satteldorf: Schwerer LKW-Unfall auf BAB6 - Folgemeldung 2

Nach dem schweren LKW-Unfall von Dienstag auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn konnte die im Fahrzeug gefundene leblose Person als der 45-jährige Fahrer des Daimler-LKWs identifiziert werden. Die Autobahn A6 war in Folge des Unfalls, welcher sich kurz nach 4 Uhr morgens ereignete, über mehrere Stunden bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt. Dabei kam es zu über 21 Kilometer Stau. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

