POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Waiblingen: Unfall beim Überholen

Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die Westumfahrung von Fellbach in Richtung Waiblingen. In einer leichten Rechtskurve unweit vor der Einmündung in Richtung Schmiden (Schmidener Straße) überholte der Zweiradfahrer trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Auto. Der Biker wich deshalb nach links aus und stürzte im Grünstreifen. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.

Fellbach: Radfahrer stürzte

Ein 51-jähriger Radfahrer fuhr am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Stettener Straße in Richtung Rommelshausen. An der Kreuzung "Wegspinne" musste er wegen eines querenden Autos abbremsen. Dabei stürzte der Biker nach vorne zu Boden und verletzte sich hierbei. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Plüderhausen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich in der Gleisstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich bei einem Parkvorgang gegen einen dort abgestellten Pkw VW und verursachte dabei ca. 4000 Euro Fremdschaden. Der Verursacher flüchtete anschließend ohne den Vorfall anzuzeigen. Weitere sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Korb: Vorfahrt missachtet

In der Waiblinger Straße ereignete sich am Mittwochvormittag ein Unfall. Eine 73-jährige VW-Fahrerin missachtete gegen 9.45 Uhr zur Einmündung Schillerstraße die Vorfahrtsregelung und stieß mit einer Mercedes-Fahrerin zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Welzheim: Unfall Westumfahrung - Verursacher geflüchtet

Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Westumfahrung (L 1080) in Richtung Schorndorf, als er in einem Kurvenbereich leicht auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Der entgegenfahrenden 59-jährige Corsa-Fahrer musste deshalb ausweichen und kam nach rechts von der Straße ab. Sein Wagen prallte dabei gegen eine Leitschutzplanke, ein Verkehrszeichen und eine Schallschutzwand. Beim Unfall verletzte sich der Opel-Fahrer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der Fahrer des Pkw BMW hielt nach dem Vorfall nicht an und fuhr in Richtung Schorndorf weiter. Wer zum Unfallgeschehen und auf den geflüchteten BMW-Fahrer bzw. dessen Auto nähere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

