Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27, Gemarkung Ludwigsburg: Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der B27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim ein Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden, bei welchem der Verursacher flüchtete. Ein 56-jähriger BMW-Fahrer befuhr die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn und verließ diese an der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord. Im weiteren Verlauf bog der BMW-Lenker nach links auf die B27 in Fahrtrichtung Bietigheim ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein dunkelblauer Kombi mit ausländischer Zulassung auf dem linken der beiden Abbiegespuren. Beim Abbiegevorgang kam dieser auf die Fahrspur des BMW-Fahrers und kollidierte seitlich mit ihm. Durch diesen Zusammenstoß entstand am BWM ein Sachschaden von ca. 6.000,00 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich, und sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim unter der Rufnummer 07142/4050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell