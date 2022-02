Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 1138

Ludwigsburg (ots)

Mit zum Teil schweren Verletzungen mussten zwei PKW-Fahrer am Freitagmorgen in Krankenhäuser gebracht werden, nachdem es gegen 09:50 Uhr auf der Landesstraße 1138 zwischen Benningen am Neckar und Freiberg am Neckar - Beihingen zu einem Frontalzusammenstoß gekommen war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 66 Jahre alter Honda-Fahrer, der von Freiberg am Neckar in Richtung Benningen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn. Eine dort entgegenkommende 64 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bremste und versuchte auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die Fahrbahn in Richtung Freiberg am Neckar musste bis etwa 12:30 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

