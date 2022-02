Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Beteiligte eines Verkehrsunfalls

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht ein Mädchen, das am Freitagmorgen, gegen 07:35 Uhr, in der Horber Straße in Herrenberg eine Fußgängerampel bei Grün überquerte und hierbei von einem 71-jährigen Skoda-Fahrer angefahren worden sein soll. Der 71-Jährige fuhr aus der Walter-Knoll-Straße in die Horberstraße ein, als die Fußgängerin den Fußgängerüberweg passierte, auf welchen eine blinkende Warnleuchte hinwies. Eine Zeugin versuchte, sich um das Mädchen zu kümmern, dieses verweigerte jedoch jegliche Hilfe und ging zügig weiter. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Fußgängerin soll es sich um ein Mädchen gehandelt haben, das eine lilafarbene Jacke, eine Mütze und einen Schulrucksack trug. Personen, die das Mädchen kennen oder Zeuge des Vorfalls wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Herrenberg, Tel. 07032 2708 - 0, zu melden.

