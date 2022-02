Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Unfall zwischen PKW und Müllwagen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 08:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1686 zwischen Hochdorf und Vaihingen an der Enz-Riet zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Abfallsammelfahrzeug. Der Mercedes-Fahrer kam wohl beim Fahren von Riet nach Hochdorf aus ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn. Das Ausweichmanöver des entgegenkommenden Fahrers eines Müllfahrzeugs reichte nicht mehr aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, wobei der Lkw-Fahrer mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

