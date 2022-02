Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter stiehlt Pedelec

Ludwigsburg (ots)

Ein bisher Unbekannter entwendete am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr beim Trimmdich Pfad in der Enzstraße in Asperg ein dunkelgrünes Pedelec der Marke KTM. Der 65-jährige Eigentümer schloss sein neuwertiges Pedelec zuvor mit einem Kettenschloss an dem dortigen Maschendrahtzaun an. Als er etwa 45 Minuten später zurückkehrte, fehlte das Zweirad inklusive Schloss. Der Neuwert des Fahrrads betrug über 3.500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

