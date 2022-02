Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarkts

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr kam es auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Goerdelerstraße in Böblingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Pkw-Führerin beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Skoda von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich die Unbekannte aus dem Staub. Der Verkehrsunfall wurde durch bisher unbekannte Zeugen beobachtet, die sich beim Lebensmittelmarkt meldeten. Eine Verständigung der Polizei oder die Erhebung der Personalien der Zeugen erfolgte nicht. Das Polizeirevier Böblingen sucht nach den Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

