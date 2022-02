Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Trickdiebstahl in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Einem so genannten Wechselfallenschwindel ist am Donnerstag gegen 12:00 Uhr eine 76 Jahre alte Frau aufgesessen. Die Geschädigte befand sich in der Herrenberger Straße in Weil der Stadt, nahe des Florianbrunnens, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Er bat darum, einen größeren Geldschein in kleinere zu wechseln. Die 76-Jährige holte daraufhin ihren Geldbeutel aus der Tasche und stellte gemeinsam mit dem Unbekannten fest, dass sie selbst nur über große Scheine verfügt und ein Wechsel deshalb nicht möglich ist. Diese Gelegenheit hat der Täter vermutlich genutzt, um von der Dame unbemerkt die Geldscheine aus deren Geldbeutel zu nehmen. Erst kurze Zeit später bemerkte sie bei einem Einkauf, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus ihrem Geldbeutel entwendet worden sein muss. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 m groß gewesen sein. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und war dunkelgrau gekleidet. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Weil der Stadt unter der Tel. 07033 5277 - 0 um Hinweise.

