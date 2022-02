Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kompletträder im Wert von rund 60.000 Euro entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus zwei verschlossenen LKW insgesamt 40 Sommer- und 24 Winterräder. Die LKW waren auf einem Parkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen abgestellt. Die Diebe hebelten bei einem der Fahrzeuge die Plane aus der Metallschiene. Wie sie auf die Ladeflächen des zweiten LKW gelangte, steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13 - 2500, zu melden.

