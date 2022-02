Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Alkoholisiert mit dem LKW unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird sich ein 59-Jähriger verantworten müssen, nachdem er am Donnerstag gegen 14.00 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit einem LKW unterwegs war. Ein Zeuge konnte den Mann zunächst in Marbach am Neckar beobachten, als er scheinbar während seiner Mittagspause im Führerhaus des LKW sitzend zwei leere Bierflaschen aus dem Fenster warf. Kurz darauf fuhr der 59-Jährige mit dem LKW in Richtung Großbottwar los, während der Zeuge bereits telefonisch die Polizei verständigte. Diese konnte eine Firma als Fahrzeughalter ermittelt. Der LKW-Fahrer konnte schließlich telefonisch erreicht und zum Anhalten bewegt werden. Bei einer Verkehrskontrolle in Großbottwar bestätigte ein Atemalkoholtest, dass der 59 Jahre alte Mann unter Alkoholeinfluss stand und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt.

