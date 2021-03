Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 25. März 2021, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße in Höhe der Einmündung Hinter dem Stiftsforst zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup zu spät und fuhr auf den PKW des 34-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 25-Jährige, der 34-Jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin aus Molbergen leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. März 2021, zwischen 12.20 Uhr und 18.20 Uhr, kam es in der Museumstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen grauen Peugeot 206, der auf einem Parkplatz hinter einer dortigen Bäckerei abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 750 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Rauchentwicklung

Am Mittwoch, 25. März 2021, gegen 04.50 Uhr, wurde der Polizei ein vermeintlicher Brand bei einem Kunststoffhersteller in der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek gemeldet. Neben der Polizei rückte die freiwillige Feuerwehr Emstek mit fünf Fahrzeugen und ca. 30 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es in einer Produktionshalle vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung kam. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Löningen- Diebstahl von Buntmetall

Zwischen Mittwoch, 24. März 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 25. März 2021, 08.00 Uhr, kam es in der Angelbecker Straße zu einem Diebstahl von Buntmetall. Bisher unbekannte Täter entwendeten zwei Kupferfallrohe von einem Gebäude. An einem weiteren Gebäude in unmittelbarer Nähe wurden die Schrauben der Schellen der Fallrohre gelöst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell