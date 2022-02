Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall beim Überholen

Ludwigsburg (ots)

Rund 20.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 05:45 Uhr in der Maybachstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 22 Jahre alter VW-Lenker befuhr die Maybachstraße aus Richtung Porschestraße kommend und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Um dies anzukündigen, betätigte er nach derzeitiger Ermittlungen den Blinker. Ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger, der mit einem Kleintransporter unterwegs war, übersah dies mutmaßlich. Als er zum Überholen ansetzte, kollidierte er mit dem VW, der gerade abbiegen wollte. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

