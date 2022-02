Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Dach des Musikvereinsheims beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch einen bislang unbekannten LKW-Fahrer wurde das Dach des Musikvereinsheims in der Kirchheimer Straße in Bönnigheim zwischen Montag und Donnerstag beschädigt. Neben dem Gebäude befindet sich der Zulieferungsbereich eines benachbarten Supermarktes, weshalb der Verdacht besteht, dass der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro durch einen LKW verursacht worden sein könnte, der Waren anlieferte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

