Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter zerkratzt PKW

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Täter, indem er die komplette Beifahrerseite eines geparkten Fiat zerkratzte. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 18.00 und 22.00 Uhr in der Pontoiser Straße auf Höhe der Straßburger Straße in Böblingen. Das Polizeirevier Böblingen nimmt unter Tel. 07031 13-2500 Hinweise entgegen.

