Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Eine 64-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 07:30 Uhr die linke Fahrspur der Bundesstraße 464 von Sindelfingen in Richtung Böblingen. Im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb musste die Pkw-Fahrerin die Fahrspur wohl aufgrund einer Fahrbahnverengung wechseln. Mutmaßlich übersah sie hierbei einen Lkw, welcher auf der rechten Spur wieder aufgeschlossen hatte. Die Fahrzeuge streiften sich seitlich, wobei an dem Mercedes ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Der unbekannte Lkw-Lenker verließ die Unfallstelle im Anschluss. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell