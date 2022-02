Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Verkehrsunfall beim Ausparken wegen gesundheitlichen Problemen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr verursachte ein 94-jähriger VW-Fahrer auf einem Patientenparkplatz in der Bühlstraße in Schönaich einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Der 94-Jährige touchierte beim Ausparken zunächst ein Parkschild. Hierauf versuchte er zu Rangieren, wobei er ein weiteres Verkehrszeichen anfuhr. Zudem stieß der VW-Fahrer während seines weiteren Versuchs auszuparken mit einem geparkten Peugeot und einem BMW zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Da der Fahrer die Zusammenstöße wohl selbst nicht bemerkte, stoppte eine aufmerksame Passantin das Fahrmanöver und informierte die Polizei. Der VW stand am Ende des Ausparkversuchs quer über zwei Parkplätze. Die eintreffenden Beamte des Polizeireviers Böblingen stellten fest, dass der 94-Jährige gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Der Führerschein des VW-Lenkers wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der 94-Jährige muss nun zudem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell