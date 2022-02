Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Wegen Unachtsamkeit in Gegenverkehr gekommen (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Ein 46-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 von Weil der Stadt nach Renningen. Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit geriet der 46-Jährige in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort streifte der Renault einen entgegenkommende VW eines 58-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

