Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Maskenverweigerer will nach Strafanzeige das Polizeirevier nicht verlassen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag stellten Beamte des Polizeirevier Sindelfingen gegen Mitternacht einen 36-jährigen Mann in einem stehenden Linienbus am Busbahnhof in Sindelfingen fest. Der Mann trug keinen gesetzlich vorgeschriebenen Mundnasenschutz, weshalb eine Personenkontrolle durchgeführt wurde. Hierbei stellten die Beamten zudem Marihuanageruch fest. Eine Durchsuchung ergab den Ursprung des Geruchs. Der Mann führte in einem Tütchen eine geringe Menge mutmaßlichen Betäubungsmittels bei sich. Da er weiterhin unkooperativ war, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Um seine Personalien feststellen zu können, wurde der 36-Jährige zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nach den Maßnahmen weigerte sich der Mann die Polizeidienststelle zu verlassen. Er musste letztlich durch Polizeibeamte auf freien Fuß gesetzt werden, indem er nach draußen begleitet wurde.

