Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Renault kam es am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, in einem Kreisverkehr bei Renningen, kurz vor der Auffahrt zur Bundesstraße 295. Ein 35 Jahre alter Renault-Fahrer befand sich bereits im Kreisverkehr, als er von einem 68-Jährigen Audi-Fahrer, der aus Richtung Magstadt kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, vermutlich übersehen wurde. Es kam zur Kollision, bei welcher an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell