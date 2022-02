Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Gartenhausbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf einem Gartengrundstück zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gartenhausbrand. Zeugen konnten die in Vollbrand stehende Hütte von der Straße aus sehen und verständigten sofort die Rettungsleitstelle Ludwigsburg. Die Feuerwehr Freiberg am Neckar konnte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. An der Gartenhütte und dem vorhandenen Inventar entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die angrenzende Kreisstraße 1672 war für die Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell