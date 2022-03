POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/ Versuchter Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots) - An der Straße "Zur Schneise" sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Im Anschluss entwendeten sie einen blauen Mazda 5. Wie die Täter zwischen 14 Uhr am vergangenen Mittwoch (16.03.22) und 9.15 Uhr am Dienstag (22.03.22) in die Wohnung gelangten ist nicht bekannt. Bis auf den Autoschlüssel steht bisher nicht fest, ob sie weitere Gegenstände ...

mehr