POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Mofafahrer flüchtete vor der Polizei - Pkw beschädigt - Scheibe eingeschlagen - Hubschrauber bei Personensuche im Einsatz - Unfälle

Waiblingen: Person vermisst - Hubschrauber im Einsatz

In den frühen Donnerstagmorgenstunden gegen 00:45 Uhr nahm die Polizei die Suche nach einem vermissten 25-jährigen Mann mit psychischer Erkrankung auf. Hierfür wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der 25-Jährige wurde gegen 02:40 Uhr in der Weingärtner Vorstadt vom Rettungsdienst angetroffen und im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Mittwochnacht 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen 01:30 Uhr schlug ein Dieb die Fensterscheibe eines im alten Neustädter Weg geparkten Pkw ein. Anschließend entwendete er einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug und entfernte sich. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Waiblingen: Pkw beschädigt

An einem im Ameisenbühl geparkten VW beschädigte ein Vandale am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr die Rückleuchte und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auseinandersetzung nach Streitigkeiten

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es vor einem Amtsgebäude in der Bahnhofstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Familien. Im Zuge der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und Bedrohungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weinstadt: Brand nach technischem Defekt

In einer Firma in der Daimlerstraße kam es am Mittwochvormittag gegen 11:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Eine dortige Schleifmaschine fing in Folge eines technischen Defekts Feuer. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 37 Personen im Einsatz war, konnte den Brand löschen.

Fellbach: Unfallbeteiligter gesucht

Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die Fellbacher Straße, als er plötzlich einen lauten Schlag wahrnahm. Kurze Zeit später stellte er an seinem Fahrzeug einen Unfallschaden fest und rief die Polizei. Unklar ist nun, wo der Mann mit seinem Auto dagegenfuhr. Zeugen oder Geschädigte sollten sich nun bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Urbach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Robert-Mayer-Straße/ Wasenstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 21.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer bog in die Vorfahrtsstraße ein und übersah einen in Richtung Schorndorf fahrenden Leichtkraftradfahrer. Beim Unfall zog sich der 36-jährige Biker leichte Verletzungen zu. Die entstandenen Unfallschäden wurden auf 3000 Euro beziffert. Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Motorradfahrer betrunken war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Schorndorf: Auto übersehen

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ereignete. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin bog von der Straße Erlenwiesen in die Waiblinger Straße ein und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Schorndorf: Mofafahrer flüchtete vor der Polizei

Eine Polizeistreife erkannte am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Schlichtener Straße zur Einmündung Silcherstraße einen Mofafahrer, dessen Sozius ohne Helm mitgefahren ist. Das Fahrzeug sollte deshalb angehalten und kontrolliert werden. Der Mofafahrer flüchtete jedoch nach erkennen der Polizeistreife und gefährdete an besagter Einmündung ein vorbeifahrendes Auto. Danach fuhr der Mofafahrer in Richtung Aichenbachstraße und missachtete dabei die Vorfahrtsregelungen. Glücklicherweise kam es dabei wohl zu keinen weiteren konkreten Gefährdungen. Der Sozius sprang von dem Mofa ab und versuchte nun zu Fuß vor der Polizei wegzurennen. Er stürzte dabei und verletzte sich leicht. Letztlich wurde der 15-jährige Junge von der Polizei aufgegriffen und nachhause gebracht. Der Zweiradfahrer flüchtete. Die bei dem Vorfall gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zur Klärung der Details mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

