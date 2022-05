Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Gewahrsam genommen - Nicht ausreichend gesichert - Unfallflucht geklärt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Nicht ausreichend gesichert

Beim Parken möglicherweise nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, wurde ein Renault eines 71-Jährigen am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, in der Wasenstraße. Infolgedessen setzte sich dieser in Bewegung und kollidierte mit einem dahinter geparkten Nissan einer 67-Jährigen. Der entstandene Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Mit Notarztwagen gegen Verkehrsinsel

Im Rahmen einer Einsatzfahrt befuhr am Mittwoch gegen 21:40 Uhr, ein 24-Jähriger Fahrer eines Notarztfahrzeugs die Goldshöfer Straße von Hüttlingen nach Aalen. Aufgrund schlechten Lichtverhältnissen und fehlender Beschilderung fuhr er auf die dortige Verkehrsinsel auf und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Stödtlen: Unfallflucht beobachtet

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht klären und die verantwortliche Fahrerin ermitteln. Die Zeugin beobachtete wie gegen 16: 00 Uhr eine Opel-Fahrerin einen in der Rotachstraße am Fahrbahnrand geparkten Ford streifte. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Opel gemerkt hatte, konnte die Polizei die 74-jährige Halterin schnell ausfindig machen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Ellwangen: PKW übersehen

Als am Mittwoch gegen 18 Uhr eine 67-Jährige mit ihrem Opel auf die Aalener Straße einfahren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden PKW. Um diesem die Vorfahrt zu gewähren, setzte die Frau zurück wodurch es zur Kollision mit einem dort haltenden BMW einer 26-Jährigen kam. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: In Gewahrsam genommen

Das Verhalten eines 22-Jährigen sorgte am Mittwochabend dafür, dass er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ellwangen verbringen musste. Da der stark alkoholisierte Mann einem Platzverweis für die Innenstadt aufgrund Ordnungsstörungen nicht nachkam und erneut Personen belästigte, wurde er gegen 20:40 Uhr von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Heubach: Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 65-Jähriger KIA-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 13 Uhr, die L1162 in Richtung Möhnhof. Hierbei geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Dacia eines 62-Jährigen. Infolgedessen kamen die beiden Fahrzeuge von der Straße ab und anschließend in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 21000 Euro.

Ellwangen: Unfall auf der A7

Ein 59-jähriger LKW-Fahrer streifte am Mittwoch gegen 16:10 Uhr beim Überholen einen auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl, fahrenden LKW eines 51-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall auf der B19

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr befuhren ein 41-jähriger Opel-Fahrer und ein 25-jähriger Audi-Fahrer die B19 von Heidenheim nach Aalen. Zwischen den Zubringern Aalen-Unterkochen und Aalen musste der Audi-Fahrer auf Höhe eines Firmengeländes, aufgrund des sich zurückstauenden Verkehrs, anhalten. Der nachfolgende Opel-Fahrer bemerkte dies infolge Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. An den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell