Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeug entwendet

Rhede (ots)

Ein Kleinkraftrad haben Unbekannte am Montag in Rhede gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug der Marke Yamaha hatte verschlossen auf dem Parkplatz einer Schule an der Büssingstraße gestanden. Die Täter entwendeten es dort zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr. Ein Zeuge beobachtete gegen 08.25 Uhr einen Unbekannten, der als Tatverdächtiger nicht auszuschließen ist: Der Mann war circa 1,80 Meter groß, hatte eine leicht untersetzte Figur und war dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

