Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kühlschrank aufgebrochen und Getränke gestohlen

Borken (ots)

Offensichtlich durstige Diebe haben sich in der Nacht zum Montag gewaltsam an einem Imbiss in Borken zu schaffen gemacht. Sie knackten die Sicherungskette eines Kühlschranks, der vor dem Verkaufswagen stand. Die Täter stahlen rund 70 Dosen und Flaschen mit verschiedenen Getränken. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 03.00 Uhr am Nordring. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

