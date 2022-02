Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Geräte und Werkzeug gestohlen

Borken (ots)

Mehrere Geräte gestohlen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Grundstück in Borken-Marbeck. Die betreffende Freifläche liegt im Außenbereich an der Straße Beckenstrang. Im Einzelnen erbeuteten die Täter acht Angeln, einen Aufsitzmäher, einen Handrasenmäher, eine Grundwasserpumpe, einen Freischneider, einen Laubbläser, eine Tischkreissäge und einen Außenbordmotor. Die betreffenden Gegenstände hatten zum Teil in dort stehenden Hütten gelegen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

