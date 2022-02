Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche an Bahnhofstraße

Gronau (ots)

Gleich in zwei gastronomische Betriebe sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gronau eingebrochen. In beiden Lokalitäten an der Bahnhofstraße gelangten die Täter gewaltsam in die Schankräume. Um an Bargeld zu kommen, brachen sie zwischen 03.00 und 06.00 Uhr mehrere Geldspielautomaten auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

