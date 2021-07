Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: LKW waren überladen ++ Auto aufgebrochen

Rotenburg (ots)

Auto aufgebrochen

Bothel. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen, ist auf einem Parkplatz am Horstweg ein PKW aufgebrochen worden. Am betroffenen Kleinwagen manipulierten die unbekannten Täter den Schließzylinder und konnten das Fahrzeug so öffnen. Vermutlich wurde jedoch nichts aus dem PKW entwendet.

LKW waren überladen

Sittensen. Im Verlauf des vergangenen Dienstags kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei auf der A 1, zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen, den Schwerlastverkehr. Besonderes Augenmerk richteten die Beamtinnen und Beamten auf mögliche Überladungen der Fahrzeuge. Insgesamt in vier Fällen wurden Überladungen festgestellt. Ein Sattelkraftzug aus den Niederlanden war sogar über 20 Prozent überladen. Auf den Fahrzeugführer und das Speditionsunternehmen kommt nun eine empfindliche Geldbuße zu.

